- Sutra ćemo doneti konkretne odluke i od sutra će prosvetna inspekcija krenuti u one škole koje su suprotno zakonu obustavile nastavu, da postupaju u skladu sa zakonom. To je ono što je država više puta istakla, što sutra prosvetna inspekcija počinje svoj posao tamo gde suprotno zakonu nije organizovana nastava. To je sve što mogu da kažem", naveo je.