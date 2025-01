Kako je najavio RHMZ, danas oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, povremeno sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Padavine će biti češće u drugom delu dana. Uveče i noću susnežica i slab sneg ponegde se očekuju i u nižim predelima. Najviša temperatura u većini mesta od 0 do 4, a na jugu i istoku Srbije do 7 stepeni.

Upaljen meteo alarm

Vreme narednih dana

Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje pa se posle podne očekuju i sunčani intervali. Vetar u većem delu zemlјe slab promenlјiv, a na istoku slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša dnevna od 3 do 9 stepeni.