- Pošto je naša zemlja u samom vrhu obolelih od ove bolesti , a imamo mali obuhvat vakcinisanih to je bio alarm da pokrenemo inicijativu jer sa ovakvim tempom vakcinacije sigurno nećemo postići ciljeve i eliminisati rak grlića materice. Izjednačavanje statusa HPV vakcine sa ostalim u kalendaru obavezne imunizacije doprinelo bi da se pojednostave procedure imunizacije jer bi se skratilo vreme koje roditelji i lekari troše na papirologiju jer roditelji moraju da daju izjavu odnosno saglasnost za vakcinu - rekla je Đokićeva i dodala da je to budilo nepoverenje kod nekih roditelja:

- Kada bi HPV bila na listi obavezne vakcine to ne bi bio slučaj. To su neki od benefita koji bi lekarima i roditeljima pojednostavili procedure imunizacije, a i smanjilo bi nepoverenje kod građana. U Srbiji svakog dana dve žene umru od raka grlića materice što ne smemo da dozvolimo kad imamo vakcinu koja prevenira ovu bolest. Uputićemo inicijativu Ministarstvu zdravlja, to ne može da se reši preko noći, ali nadamo se da će ishod biti pozitivan.