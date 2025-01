Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju najavu u kojoj upozorava na to da se večeras i u nižim predelima zemlje, odnosno i u gradovima, mogu očekivati susnežica i sneg, a zbog niskih temperatura upozoravaju na pojavu poledice.

- Do kraja dana oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom. Uveče i noću susnežica i slab sneg ponegde se očekuju i u nižim predelima. Najviša temperatura u većini mesta od nula do četiri stepena Celzijusovih, a na jugu i istoku Srbije do devet stepena Celzijusovih - navode iz RHMZ.