"Upomoć! Šta raditi kada muškarac ne prihvata raskid, kada prati svaki moj korak, prati auto, šalje poruke, zove, ne ostavlja na miru. Kad kažem prati svaki korak bukvalno to i mislim. Nekako se uvek nađe gde god da ja krenem tako da sam i više sigurna da ili me prati ili imam treker u kolima. Šta da radim u toj situaciji? Pritom, ne živim u malom gradu pa da mu to nešto olakša, u pitanju je Beograd. Nemoguće je da neko tačno zna kad sam izvezla auto iz dvorišta i u koje vreme sam se vratila. Svaki put. Šta biste vi uradili?", napisala je Beograđanka u svojoj objavi.ž

"Draga moja ne znam šta da ti kažem... Pre puno godina i ja sam naletela na posesivnu stoku. Srećom shvatila sam na vreme, ali nije hteo da me pusti na miru... Prekinuli smo, a on me je pratio, slao poruke, pisma, zvao... Ne dao bog nikome ono zlo. Razbio mi je auto i pretio mojima. Držao nož pod grlom i pretio pištoljem. Na kraju ga je moj otac zvao i pretio policijom. Ni to nije pomoglo... Živela sam u strahu i paranoji par godina i molila boga da nade novu žrtvu. U međuvremenu sam upoznala svog današnjeg muža i venčali smo se, i prestalo je. Još par godina sam se osvrtala oko sebe u mraku i trzala na nagle zvukove po danu i noći. Posle sam čula da je našao novu žrtvu, jadna cura...", napisala je korisnica.