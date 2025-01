- Setimo se kako je to izgledalo u kovidu kada smo imali formulare za svaku zemlju u koju smo putovali i prijavljivali smo se. To će ličiti na to i biće relativno jednostavno. Neće u velikoj meri sprečiti ljude da putuju, a kada dođemo do maja i do ETIAS-a, preporuka je svima koji će putovati, a velika većina će svakako ići u zemlje EU, da se odmah prijave, plate sedam evra i onda više o tome neće morati da razmišljaju i narednih par godina će normalno putovati. Nećemo moći to da preskočimo, naše zadovoljstvo neće sprečiti Evropu da to uvede - kaže Seničić.