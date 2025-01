- Prvi pacijenti na kojima su se matične ćelije pokazale na dobar način su bili upravo Srbi koji su bili ozračeni u Vinči. Kada se priča o matičnim ćelijama, to je možda i priča o najvećem pomaku medicine, ali kao i većina stvari, ovu priču smo tako složili da ću pokušati jednostavnim rečima da doprem do gledalaca koji imaju potrebu za dodatnu informaciju. Dakle, matične ćelije su one osnovne, praćelije iz kojih se razvijaju sve ćelije u našem organizmu. Te matične ćelije su najbolje kada se uzmu, jer je postupak jednostavan, iz pupčanika nakon porođaja jer su one najpotentnije. Naučnici znaju da kažu da tada imaju nula dana starosti i nisu bile izložene virusima, stresom... One su u tom smislu najkorisnije za eventualno lečenje - započeo je Milošević, pa je pojasnio kako izgleda lečenje matičnim ćelijama: