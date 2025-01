- Mislim da preterujemo, ali to ću vam objasniti najbolje kroz neki primer. I onda će ljudi shvatiti da puno poklona u stvari ne vredi ništa. Evo sad samo zamislimo. Vi ste možda sakupljali salvete, čekali mamu, tatu da dođu, prođe neki put i 20 dana, da donesu jednu ili čak i dve salvete. Zašto dve? Da možemo da se menjamo. I sada pazite, devojčica čeka tu salvetu, ona je dobija, ona je srećna. Ide negde 5 km da se menja, pa na drugom mestu, pa na trećem, a za svaku salvetu je znala. Velika, mala, tanka, debela, jedna sloja, dva sloja, tri sloja, četiri sloja, koji grad, koja država, koji hotel, koja boja, koja šara. Znači oko 10 do 15 karakteristika za svaku. I sve je to bilo u glavi. To su kompleksni misaoni procesi. I ta svaka salvetica, jer njoj to je dopamin, a kad joj dobiju, to je i hormon sreće, i serotonin, i oksitocin, i endorfin, i sad ovako - rekao je dr Rajović i nastavio: