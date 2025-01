U šta je to sve naša vojska ulagala novac u proteklom periodu istraživala je novinarka Ksenija Stojiljković u razgovoru sa Boškom Zorićem , pukovnikom u penziji.

- Takođe, decenijama ni tamo nije ništa ulagano, a sada su dobili najmoderniju balističku zaštitu i elektronska sredstva sa kojima naš vojnik može noću da osmatra i gađa, a tu sposobnost nismo imali nikada do sada. Takođe, treba spomenuti proizvodnju samohodne haubice "Nora", modernizaciju višecevnih bacača raketa, uvođenje sistema za osmatranje bojišta i planiranje vatre, kao i moderne tenkove Ruske Federacije, rad na modernizaciji našeg tenka. Ta ulaganja, povećanje broja komada savremenih sredstava je dovelo do skoka na ovoj listi. Ovaj časopis ne vrednuje baš sve parametre, a to je obučenost ljudstva, moral za žrtvovanje i sposobnost prikupljanja informacija o neprijatelju.