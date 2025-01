- Završava se ovaj hladan period koji su obeležili ledeni dani u mnogim delovima naše zemlje. Međutim, već od sutra temperatura značajno raste. Imaćemo dnevne vrednosti od 7 do 15 stepeni i tako visoke temperature za ovaj period godine potrajaće sve do kraja januara. Ipak neće biti u potpunosti stabilno vreme. Očekujemo prvo prolazno naoblačenje s kišom u četvrtak, prvo na severu i zapadu zemlje. Ono će se u petak proširiti na ostale krajeve. I drugo naoblačenje takođe s kišom 29. i 30. januara - rekao je Sovilj.

- Snega ima ipak manje u odnosu na onaj prvi deo zime, pogotovo tokom decembra meseca, tako na Kopaoniku nešto malo više od 30 cm, na Zlatiboru 20 cm, ali ova visina u narednim danima će postepeno da se smanjuje. Što se tiče nižih predela, nove naznake jakog zahlađenja i dalje nema, što znači da će i februar početi u znaku relativno visokih temperatura sa vrednostima između 5 do 10 stepeni, ali opet da napomenemo da u ovom narednom periodu najtopliji dani biće predstojeća nedelja i prva polovina naredne sedmice ponegde čak i do 17 stepeni. U nastavku zime neće biti mnogo snega ni u višim planinskim predelima. Naravno, ima do kraja zime još dosta. Ne treba da nas iznenadi neki kratkotrajni prodor hladnijeg vazduha sa snegom i snežnim pokrivačem tokom februara i marta imali smo takve situacije, međutim, to su zaista kratkotrajne epizode. Tokom naših zima sve češće dominiraju ovi duži periodi suvog i natprosečno toplog vremena - dodao je.