Dodaje da će “jul biti najtopliji mesec i druga dekada će biti najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje

Slušaj vest

Prema trenutnim dugoročnim modelima, koji najavljuju od četvrtka 23. januara porast temperature i do 20 stepeni, nakon pretoplog kraja januara i blage zime u februaru, u Srbiji će proleće biti svežije, ali će zato leto biti izuzetno toplo sa više dugih toplotnih talasa i uslovima za superćelijske oluje! Meteorolog amater Ivan Ristić kaže da i dalje ne odbacuje mogućnost povratka zime i da čak i u proleće bude snega.

Nestabilno proleće, smena toplog i oblačnog vremena sa padavinama

- Nakon tmurnog i hladnog vremena, granuće sunce krajem ove nedelje. Stiže preokret sa jačim otopljenjem, ali ne isključujem šansu za povratak zime u februaru. Mart će biti promenjiv i proleće će biti svežije. Smenjivaće se oblačno vreme sa padavinama, kišom, ali i susnežicom i snegom sa periodima stabilnog i toplijeg vremena. Kada u Srbiju kalendarski bude stiglo proleće doći će do porasta temperature. Početkom proleća će temperatura biti iznad 20 stepeni - kaže Ristić.

Foto: Zorana Jevtić

Sneg u aprilu i poplave posle otopljenja

Prema orijentacionoj dugoročnoj vremenskoj prognozi Ristića, koju je radio sa prof. dr Aleksandrom Valjarevićem, u aprilu, koji je zadnjih godina bio promenjiv i kompenzovao je dosta slabe zime, dešavalo se da oko 20. aprila padne sneg, međutim, ove godine bi sneg mogao da izostane, ali to treba uzeti sa rezervom, jer su iznenađenja ipak moguća, poručuje Ristić.

- Temperatura vazduha od preko 20 stepeni krajem aprila je prosečna, a imamo i pojavu snega što je velika promena vremena. Treba napomenuti da će sa početkom toplijeg vremena doći do naglog topljenja snežnog pokrivača na planinama. Očekujem da u tom period vodostaji reka brzo rastu, pogotovo ako bude prolećnih jačih majskih kiša, jer onda može doći do poplava – kaže Ivan Ristić.

Foto: Zorana Jevtić

Postepeni ulazak u leto i prvi toplotni talas

U maju ćemo se polako približiti letnjim temperaturama, a one su u proseku minimalna od 9 do 15 stepeni i maksimalna 20-25 stepeni. On podseća da u petom mesecu temperatura može da bude i preko 30 stepeni, ali se to retko dešava i u Srbiji poslednjih godina to nije bio čest slučaj.

- U 2025. godini ne očekuje nagli porast temperature u tom periodu, već da postepeno iz proleća pređemo u leto i da bude dosta kiše. Normale za juni su najniže od 13 do 18, najviše od 23 do 29 stepeni, a kada je preko 25 stepeni to su već letnje temperature. U Srbiji će se to desiti u trećoj dekadi juna i tada, oko 25. juna, očekujem prvi toplotni talas sa temperaturom vazduha do 35 stepeni – kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, kraj juna bi obeležilo jako toplo vreme zbog čega će i morska voda u Grčkoj i na južnom Jadranu biti preko 20 stepeni.

Tokom leta očekuje tri do četiri toplotna talasa, a najtopliji će biti oko 24-25. jula sa temperaturama od 41 stepen u Beogradu i 42 stepena u Srbiji.

Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

Urbani potop i tropske temperature

- U junu je moguće da u nekoliko navrata padne čak 100 litara kiše po metru kvadratnom za dan i može doći do urbanih poplava. Prosečne minimalne temperature u julu su od 15 do 19 stepeni, od 26 do 30 stepeni su maksimalne, ali mi ćemo imati dosta dana sa tropskim temperaturama. Od kraja juna do septembra će nas pratiti jako toplo vreme sa tropskim temperaturama zbog priliva toplog vazduha iz Afrike. Ove godine je „La Ninja“ zbog čega je uticaj kontinentalne klime još veći. Aktivni su istočni vetrovi koji isto utiču na to.

Jul: najtopliji mesec i rizik od superćelijskih oluja

Dodaje da će “jul biti najtopliji mesec i druga dekada će biti najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje, jer će se mora brzo zagrejati i sredinom meseca će biti blizu 30 stepeni što znači da će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni”.

-Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju na visini vetrovi moraju da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadamo se da se 2025. godine neće poklopiti svi uslovi za njeno nastajanje. Čak i ako izostanu superćelijske oluje, treba upozoriti na dosta pljuskova, kiše, lokalno sa gradom, jakim olujnim vetrom što će za mesto u kom se dogodi biti kao superćelijska oluja – objašnjava Ristić.

Foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Temperature kao u Africi

U avgustu će vreme biti stabilnije i bez mnogo padavina. Obeležiće ga sparina i vreo tropski vazduh.

-Opet ćemo jedva čekati da zahladi, jer nam neće biti lako. Dugo će trajati toplotni talasi, pogotovo što je sada izražena umereno – kontinentalna klima zbog koje se vazduh preko leta greje, a zimi se hladi. U julu i avgustu maksimumi će biti oko 40-41-42 stepeni. Imaćemo puno tropskih dana i tropskih noći, pogotovo u većim gradovima. Jedva ćemo čekati da dođe jesen – zaključuje Ristić.

Prosečne mesečne temperature vazduha za proleće i leto

Mart-minimalne od 0 do 7 stepeni, maksimalne od 8 do 16 stepeni

April-minimalne od 6 do 11 stepeni, maksimalne od 15 do 21 stepeni

Maj-minimalne od 9 do 15 stepeni, maksimalne od 20 do 25 stepeni

Jun-minimalne od 13 do 18 stepeni, maksimalne od 23 do 29 stepeni

Jul-minimalne od 15 do 19 stepeni, maksimalne od 26 do 30 stepeni

Avgust-minimalne od 14 do 19 stepeni, maksimalne od 25 do 31 stepeni