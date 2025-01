- Klima i kad greje i kad hladi otprilike isto troši, od 1 do 2 kilovata, to su standardne klime u stanovima, a veće troše znatno više. Međutim, ona troši tako kad je čista, čim je malo zaprljamo, mnogo više. Ona se muči da naš stan zagreje, mi to ne znamo, troši mnogo više energije samo zato jer nismo očistili jedan filiter, što svako od nas za 10 minuta može da uradi - kaže Zlatan Mišić, električar.