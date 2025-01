"To nije šofer, to je klošar koji je otišao u vozače samo da švercuje sve i svašta. Briga njega za kolegijalnost i za platu. Bagra je to, brate moj, bagra!", "Koliko sam puta na Batrovcima zaspao u koloni, nikada me Turčin, ako je bio iza mene, nije obišao. Dođe čovek, probudi me – neće da me zaobiđe. Mada, ne bih rekao nijednu reč i da me neko obiđe dok spavam, nije mi niko dužan buditi. Takvi koji zaobilaze nisu pravi vozači, oni misle samo o sebi", "Pre se znalo ići po 50 do 70 kilometara jedni prema drugima, samo da se sretnemo. Nema više kolegijalnosti, nažalost. Ovo nije posao koji se radi samo zbog para. Ako si vozač, moraš biti kolega i prijatelj – ako možeš, pomozi kolegi, a ako ne možeš, nemoj mu ni odmoći", pisali su oni.