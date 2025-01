- Za vikend stiže pravo prolećno vreme, dolazi još topliji period tada, biće sunčano do utorka, maksimalna temperatura do 15 stepeni. Krajem januara to nije normalno. Od srede ponovo dolaze oblaci, kiša i postepeni pad temperature. U februar ćemo ući nešto hladnije, nego što će to biti krajem januara. Maksimalna temperatura početkom drugog meseca u godini će biti između pet i deset stepeni.