- Uopšte me ne iznenađuje što Trampovi žale za mojom nanom. Znam da su je voleli, da su je izuzetno poštovali i cenili . Zaista je čast što je se mnogi sećaju s lepim emocijama, pa čak i američki predsednik - govorio je tada Aleksandar dodajući: "Bila je neverovatna žena! Vesela, energična, hrabra... Žena zmaj, tako su je i zvali".

- Gledao me je skoro kao člana porodice, zbog čega sam se osećala kao kod svoje kuće. Dobro je plaćao, bio je darežljiv. Mnogo sam volela njegovu decu, kao i oni mene - pričala je ona.

Preko Kurira je tada Trampu poželela sreću, i to da doveka bude predsednik Amerike. Duboko je verovala da će on pomoći Srbiji jer „mnogo voli našu zemlju“, pa je zato, kako je kazala, skakala od sreće kad je on odneo pobedu na izborima.