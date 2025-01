- Najmlađi pacijent u ovom momentu ima 40 godina, ali nema one uobičajene faktore rizika, već zloupotrebu psihoaktivnih supstanci. Mi poslednjih godina imamo situaciju da se sve mlađi pacijenti javljaju Hitnoj pomoći sa problematikom moždanog udara. Javljaju se i neki novi faktori rizika poput zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, kao da je to nešto normalno. Druga stvar je i što smo mnogo prešli na taj neki sedalni način života. Ne krećemo se, radimo nekoliko poslova... A mozak mora bar osam sati da odmara u kontinuitetu. Uz to kada dodamo i sve one druge faktore rizika, koje smo nekada vezivali za starije životno doba, poput poremećaja srčanog ritma, poremećaja sastava i prometa lipida, šećerna bolest se takođe javlja sve ranije... I to je sada trend i nažalost, biće ga sve više i više - kaže dr Raičević.