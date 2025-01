- Najteže na ledenim usponima obično budu veliki snežni nanosi, kroz koje je veoma naporno gaziti, naročito ako prelaze nivo kolena. Uz to, ume nekad da nas zadesi i mećava i ledeni vetar, što dodatno otežava uspon. Ovoga puta je vreme bilo sjajno, a najteži deo je bio kada smo skrenuli sa glavne staze i peli strmu padinu dok je ispod nas bio klizavi sneg sa poledicom. Prilikom ledenih uspona, čitavo telo oseća hladnoću. Ja obraćam pažnju konkretno kod mene da li ta hladnoća dolazi do grudi i da li je osećam u grudima ili stomaku. Ukoliko bi se to desilo, bio bih prinuđen da se obučem jer bih to shvatio kao neki signal za opasnost. Na sreću, to mi se do sada nije dogodilo, ali se desi da mi se zaledi obuća i čarape jer se napune snegom i to ume da bude malo neprijatno jer je osećaj kao da su mi se zamrzla stopala - objasnio je Vladimir i otkrio da je najduže ledeno planinarenje koje je savladao humani Leskovčanin, bilo na temperaturi od -9 stepeni u vremenskom intervalu od 6 sati i 30 minuta.