- To je objekat koji je udaljen nekoliko kilometara od naše prve toplane na Konjarniku, odatle dovozimo toplotnu energiju i prvi put ove godine 56 megavata toplotne energije, što povećava pouzdanost građana za snabdevanje toplotnom energijom, i ne samo to nego dovodi do ušteda jer je cena te toplotne energije koja se dobija od spaljivanjem đubreta dosta niža od cene gasa, a i govorimo o ekologiji gde dolazimo do toga da je ta spalionica ekološki čista, pored toga što se to đubre spaljuje, smanjuje se koncentracija đubreta u Beogradu - navodi direktor Vukić.