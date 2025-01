"Suprug i ja smo išli iste noći i tražili smo ga u Velikim Pčelicama, ali ga nismo našli. On je sigurno ušao u pogrešan autobus i tako stigao do tog sela, a posle nije znao da se vrati. Meštani su ga videli, razgovarali su sa njim. On im je rekao da je sa Ćave u Grošnici i da traži poštu. Nažalost, njemu niko od meštana nije rekao da tu nema pošte, nema čak ni prodavnica... Niko mu nije pružio pomoć, nije ga uputio kako da se vrati. Kasnije su nam rekli da je on stopirao i sumnjamo da ga je neko povezao, a u kom pravcu, zaista ne znamo“, kaže za Kurir Slavkova snaha, Marija Kujundžić.