MALI ZVORNIK – Tridesetšestogodišnji Dragan Lazić iz malozvorničkog sela Donja Borina već skoro pune dve godine zna gde će provesti jutra ponedeljkom, sredom i petkom. Tih dana po njega iz Malog Zvornika dolazi sanitet i vozi ga do 19 kilometara udaljene Loznice, tačnije Zdravstvenog centra na dijalizu. Da bi se to promenilo potrebna mu je što pre transplantacija bubrega u Belorusiji.

Dragan kaže da je za njega najbolja varijanta da tamo obavi taj zahvat, ali mu je za to potrebno 70.000 evra koje sam ne može da obezbedi.

- Što pre obavim transplantaciju bolje za mene, da to učinim dok sam koliko-toliko zdrav. Kod nas je taj zahvat moguć, ali je problem što se ne zna kada, odnosno koliko treba da čekam. Znam čoveka koji je bio na listi deset godina, ali nije pozvan na transplantaciju, a onda je uspeo da ode u Belorusiju i to uradi. Potrebno je da nabavim novac, javim se tamo i onda idem na pripremu. Posle nekoliko dana to završim, a kada me stave na listu, vraćam se kući i čekam njihov poziv. Problem je novac, a do sada je sakupljeno oko 30.000 evra – priča Dragan kome bubrezi nisu jedini problem.

On, kako kaže, od detinjstva ima neku vrstu cerebralne paralize, oslabljene mišiće na desnoj nozi zbog čega nosi ortopedsko pomagalo koje mu omogućava hodanje.

- Radio sam u trgovini, ali su onda nastali problemi sa bubrezima. Od maja 2023. idem na dijalizu i zbog toga sam morao u invalidsku penziju. Da nije bolesti radio bih, ali u mom stanju to, nažalost, nije moguće – priča on i nada se da neće dugo čekati transplantaciju.

Uz pomoć učesnika humanitarnih akcija, prijatelja i donatora, sakupio je oko polovine potrebnog novca.

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novac za Dragana kome su se prvi simptomi bolesti javili 2019. godine kada je specijalističkim pregledom potvrđena dijagnoza hronične bubrežne insuficijencije. Njemu je novac potreban za transplantaciju bubrega, laboratorijske analize, specijalističke preglede, ali i putne i troškove smeštaja u toku lečenja.

- Nadam se da će biti onih koji mogu i žele da pomognu kako bih što pre došao do potrebne sume. Zaposleni Turističke organizacije opštine Mali Zvornik odlučili su da se od redovnih mesečnih primanja odreknu dela novca kako bi mi pomogli i hvala im na takvom gestu.