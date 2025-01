DO 18 STEPENI

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom, a posle podne se očekuje delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od nula do pet stepeni, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. Tokom večeri i noći u nižim predelima očekuju se magla ili niska oblačnost.

Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ujutru sa slabom kišom, a posle podne se očekuje delimično razvedravanje. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko pet stepenii Celzijusa, a najviša dnevna oko 10 stepeni. Tokom večeri i noći očekuje se magla ili niska oblačnost.

Vreme narednih dana

Subota: Ujutro i pre podne mestimično magla i niska oblačnost. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv, krajem dana i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju jugoistočni i u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Nedelja: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 6, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Ponedeljak: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

Meteorolog Slobodan Sovilj prognozirao vreme za naredne mesece: