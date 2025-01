Penzioneri imaju još dva dana da se prijave za besplatnu rehabilitaciju u banjama u Srbiji o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje . Prijavu podnose u udruženjima penzionera, a koliko je interesovanje, upravo to jutros je proverila novinarka Kurira Ksenija Stojiljković u razgovoru sa svojom sagovornicom Snežanom Nenom Šantić, predsednicom Udruženja penzionera GO Stari grad.

- Mogu da se prijave svi oni koji imaju penzije manje od 50.675 dinara. To je prvi uslov, jer odlazak u banju nije lečenje, već odmor za one koji imaju malupenziju. To je deset dana gde država plaća sve kompletno, uključujući i putne troškove. Ukoliko idete svojim automobilom ili autobusom, refundiraće vam se iznos. Sve osim vanpansionske potrošnje će biti refundirano. Lekari će ih u startu pregledati u banji i dati određenu terapiju - rekla je Šantić, te objasnila kako izgleda proces same prijave: