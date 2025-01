Kako je njen suprug Slađan Ilić ispričao za Blic, Bojana je trudnoću nosila sasvim uredno sve do porođaja , a na svesrdnu preporuku svog ginekologa kod god je išla privatno na preglede odabrala je jednog iz pančevačke bolnice da je porađa .

- Inače, moja supruga je imala problema i na prvom porođaju, pre četiri godine . Tada se porađala u Beogradu, gde su joj stručnjaci zaboravili parče posteljice u stomaku . Posle par dana jakih bolova odvezao sam je pančevačku bolnicu gde su joj uradili reviziju i izvadili to parče, i na sreću, nije bilo više komplikacija - dodaje Slađan.

I to je, samo jedna od upitnih stvari, a ima ih još, za koje smatram da su propusti, ali koje neću sad iznositi... I tu kreću veliki problemi - navodi on.

- Moja supruga počela je nekontrolisano da krvari. Od, na početku, normalnog porođaja, krenula je borba za njen život i trka sa vremenom - navodi on.

- I ovom prilikom želim javno da se zahvalim tom momku iz Hitne pomoći, ali i kompletnoj ekipi , koji je vozio sanitet, i koga sam lično upoznao, jer je za svega nešto više od 10 minuta moju suprugu sa jako slabim pulsom prevezao do Urgentnog gde se, po našim saznanjima, nastavila teška borba za njen život, i to u bukvalnom smislu. Tamo su morali elektrošokovima da je vrate na ovaj svet, srce joj je stalo ! - navodi dalje naš sagovornik.

Od potpuno zdrave osobe do mnogobrojnih operacija

- I tu kraj mukama nije bio... Početkom decembra, morala je ponovo pod nož, kako bi joj rešili fistulu, nevoljno mokrenje i probleme sa bolovima u bubregu. I ta operacija nije bila laka, i tu je bilo opasnih kontraindikacija, i to je izdržala, ali operacija nije uspela. Sada, pored kolostome koju ima, ima i nefrostomu, još jednu kesu koju će morati da nosi ko zna do kada - dodaje on.