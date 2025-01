Milivoje Mili Čolić: Ovo je diskiminacija, zato što je to rekao tako odjednom, po principu "Saznao sam šta vole da čuju, pa hajde da to baš kažem na dan stupanja na dužnost". To može sa mnogo aspekata da se tumači. Od njegovog stupanja na dužnost predsednika prošlo je pet dana, a mi smo tek juče počeli da analiziramo taj njegov govor. Do tada smo svi vodili brigu o šeširu, Melanija je ukrala šou, a tek sad dolazimo do toga da gledamo šta je sve rekao.