Naime, jednoj ženi su nedavno ovakvi prevaranti uzeli 80.000 evra, dok su drugoj uzeli čak 100.000 evra. Oni se za svoje prevare služe različitim metodama, a jedna od njih je to da su ženu ubedili da su njene pare proklete, dok su drugoj kroz lažno lečenje naplatili ogromnom cifrom.

On je dalje objasnio da prevaranti znajući vrednost zdravlja, koje ljudi nekada nisu ni svesni, obmanjuju ljude i dobro poznaju psihologiju čoveka. Vezuju se za elemente hrišćanstva, a u samoj srpskoj tradiciji je urezano posećivanje crkava i manastira u kritičnim momentima, pa je prevarantima lako da ih tim elementime emotivno izmanipuliše.

On kaže da se često dogodi da cela jedna porodica odlazi kod jednog istog vidovnjaka, što vidovnjaku daje veći uvid u sve činjenice o toj osobi, pa i olakšava prevaru.

- Kasnije se prevara vraća, duša oseti tu prevaru i to se vrati i onome ko je prevaren i prevarantu. Ta duša nesvesno pati i oni kasnije u porodici i kroz potomke imaju ogromne probleme - tvrdi Majstorović.

- Kada se neko pobunio da je cena visoka, on je rekao "šta hoćete ljudi, neki ljudi otpisuju cele šume i imanja za pomoć".

- Nakon što osvoji nečije emocije, ona prelazi na dalje korake. Mnogo je nepoštenih ljudi koji koriste tuđu muku. Ona bi vodila pacijenata do prostorija punih ikona, tvrde da su vernici ali mi znamo kakav stav naša vera ima o vračanju. Par njh je dalo do 100 do 1.000 evra ovoj ženi.