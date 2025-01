Slušaj vest

U Srbiji će danas ujutru i pre podne biti mestimično magla i niska oblačnost, a sredinom dana i posle podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab promenljiv vetar, uveče i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju jugoistočni u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti magla i niska oblačnost a posle podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab jugoistočni vetar, uveče i u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od nula do dva stepena, a najviša oko 12 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme do kraja januara

Nedelja: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6, a najviša od 9 u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni na zapadu Srbije.

Ponedeljak: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša u većini krajeva od 13 do 18, osim u Negotinskoj Krajini, gde se očekuje oko 10 stepeni.

Utorak: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni, a u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 9, a najviša u većini krajeva od 14 do 18, osim u Negotinskoj Krajini, gde se očekuje oko 10 stepeni. Uveče jače naoblačenje, koje će na severu i zapadu mestimično usloviti kišu.

Prognoza vremena za narednih pet dana (do 02.02.)

Toplo, uz najvišu temperaturu znatno iznad proseka za treću dekadu januara što će u planinskim predelima usloviti dalje topljenje snežnog pokrivača. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim u sredu i četvrtak kada se uz više oblačnosti mestimično očekuje kiša. Nove padavine očekuju se u petak u drugom delu dana na severoistoku, a u subotu i u ostalim krajevima.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.