„Želim da vam se zahvalim jer ste naši verni potrošači, a u prilog tome koliko cenimo vašu lojalnost svedoči i ova nagradna igra koja je po količini nagrada i vrednosnom fondu ove godine zaista pomerila granice. NIS raspolaže najvećom maloprodajnom mrežom na tržištu, imamo više od 300 benzinskih stanica i budite sigurni da se na svakoj od njih trudimo da kvalitet naših usluga, odnosno potrošačko iskustvo, bude na najvišem mogućem nivou. To nije lako, ali upravo iz tog razloga kontinuirano ulažemo u našu maloprodajnu mrežu, unapređujemo kvalitet proizvoda i usluga, modernizujemo maloprodajne objekte, a sve to u cilju da naši potrošači budu što zadovoljniji kada dođu na naše benzinske stanice“, istakla je Radojević.

Sa namerom da obraduje što veći broj potrošača, NIS je krajem prošle godine, u periodu od 18. novembra do 30. decembra, organizovao na svojim benzinskim stanicama veliku NIS nagradnu igru sa najvećim nagradnim fondom do sada - tri Hyundai Tucson automobila i 1.500 punih rezervoara goriva. Za vreme trajanja nagradne igre, na svakih 15 dana podeljen je po jedan Hyundai Tucson automobil i po 500 punih rezervoara goriva, odnosno 500 poklon kartica u vrednosti punog rezervoara od 50 litara goriva, a osim što je obezbeđen najveći nagradni fond, u okviru velike NIS nagradne igre učestvovao je i najveći broj potrošača do sada. Organizacijom velike nagradne igre, NIS je želeo da izrazi zahvalnost svojim potrošačima na ukazanom poverenju u kvalitet proizvoda i usluga koji su dostupni u okviru najveće maloprodajne mreže na domaćem tržištu, na više od trista NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica širom Srbije.