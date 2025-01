Marko Čubrilo, meteorolog amater kaže da nas narednih dana očekuje malo do umereno oblačno i izuzetno toplo vreme, dok nas pogoršanje vremena, ali bez zahlađenja, očekuje sredinom sledeće nedelje

Narednih dana u Srbiji nas očekuje malo do umereno oblačno i izuzetno toplo vreme, dok nas pogoršanje vremena, ali bez zahlađenja, očekuje sredinom sledeće nedelje, navodi Marko Čubrilo, meteorolog amater.

Foto: Petar Aleksić

On kaže da nas novo pogoršanje, ali ovog puta i zahlađenja očekuje već oko 2. februara nakon čega i dalje postoji, kako navodi, velika konfuzija kod numeričkih modela koji variraju od vrlo hladne sinoptike do brzog otopljenja.

Temperature i do 20 stepeni

Foto: Kurir TV, EPA/ANDY RAIN, Petar Aleksić

- Do utorka uveče nad regionom uglavnom sunčano, suvo i neobično toplo. Maksimumi će biti znatno iznad proseka i kretaće se od +8 do +17 stepeni Celzijusa, a ponede nad fenskim delovima regiona maksimumi bi se moglo približiti i vrednosti od oko +20 stepeni Celzijusa u hladu. To će svakako biti pravi nalet proleća u sred zime i ponegde bi vrednosti mogle biti rekordno visoke - objašnjava Čubrilo na svojoj fejsbuk stranici.

Foto: Fejsbuk Printscreen

U utorak posle podne nad jugozapadnim, južnim i zapadnim, a u toku noći ka središnjim i severnim delovima regiona očekuje nas, kaže, naoblačenje ponegde uz kišu, dok se u sredu tokom dana kiša očekuje na jugoistoku regiona.

- Vetar slab južni u okretanju na zapadni. Ostaje i dalje vrlo toplo za ovo doba godine ali uz malo niže maksimume koji bi se sredinom sledeće nedelje kretali od +6 do +13 stepeni Celzijusa.

Foto: Fejsbuk Printscreen

Novo pogoršanje

Novo pogoršanje uz koje bi ovog puta usledilo i postepeno zahlađenje treba očekivati oko 31. januara.

Foto: Fejsbuk Printscreen

- Ponovo će biti kiša povremeno, a sneg je moguć samo na vrhovima najviših planina. Konkretnije zahlađenje se očekuje negde oko 2.februara, ali ono će biti konkretnije samo u odnosu na vrlo toplo vreme koje će vladati pre njega i oko 3. februara bi se maksimumi kretali od +1 do +6 stepeni Celzijusa, dok bi na planinama iznad 800mnv bili od -6 do 0 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje da bi to svakako vratilo temperature u okvir proseka za ovo doba godine, ali da se u ovom momentu neko veliko zahlađenje ne očekuje.

