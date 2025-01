- Pre dve godine sam uradila hemijski piling lica. Otišla sam u kozmetički salon zbog dve, tri fleke. Ne znam da li sam tog parazita pokupila dok mi se koža regenerisala ili ne, tek ja do pre mesec dana nisam znala šta mi je - počela je ona svoju priču na Tiktoku gde ima nalog "permanentmakeup.ch".

A bližila se svadba... Jeleni nije bio najveći problem to što na svadbi neće zasijati u punom svetlu već to što nije znala šta je u pitanju i zašto se to iznenada javilo.