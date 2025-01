- Do kraja dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno i suvo, a samo će ponegde na severozapadu zemlje biti maglovito i tmurno. Vetar slab promenljiv, uveče i u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju jugoistočni u pojačanju.

DO KRAJA JANUARA TOPLO SA DNEVNOM TEMPERATUROM U VEĆINI MESTA ZNATNO IZNAD PROSEKA

Sutra (26.01.) ujutru po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6 °S, a najviša dnevna od 9 do 15 °S. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom.