„Tako dobijemo površinu kože od jedan i po do tri puta veću u odnosu na onu koja je skinuta i onda možemo da pokrijemo veće površine tela gde postoji defekt ili opekotina. Sve se to radi veoma bezbedno i lako. Ceo sistem je moderan i veoma značajan, poseduju ga neke od najboljih svetskih bolnica, a već skoro dve godine u velikoj meri nama olakšava i unapređuje posao. Oko 30 dece je do sada zbrinuto na ovaj način”, naglasio je Kravljanac i još jednom se zahvalio Fondaciji Mozzart. „Donacija nam je veoma korisna i dan-danas je koristimo. Ovo je pravi put i način kako treba da se pomogne”.