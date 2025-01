- Uveče i u toku prvog dela noći na zapadu i severu zemlje prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. U ostalim predelima smanjenje oblačnosti na pretežno vedro. Vetar slab i umeren, južnih pravaca, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni, a na planinama na jugozapadu i jugu umeren do pojačan jugozapadni.

U Beogradu malo do umereno oblačno uz prolazno naoblačenje u prvom delu noći, a moguća i slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren jugoistočni.

Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 8 °S, a najviša dnevna od 16 do 19 °S, u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem hladnije, oko 12 °S.