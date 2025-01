Naime, mononukleoza je akutna infektivna bolest koja se može javiti kod svih uzrasnih kategorija, ali najčešće pogađa mlade ljude od 15 do 25 godina starosti. Nakon što virus uđe u telo, može proći čak do mesec dana dok se ne pojave prvi simptomi.

- Sačekala sam tu noć da prođe, a ujutru sam otišla na ultrazvuk, međutim, tamo su mi rekli da nije kila već da su otečeni limfni čvorovi i da sam najverovatnije pokupila neku bakteriju na putovanju. Ja sam to tako i mislila, počela sam da pijem antibiotike i to je trajalo nekih desetak dana.

- To je trajalo nekih deset do 12 dana, a onda sam došla u Čačak da bih otišla na infektivnu kliniku da uradim analize i da vidim da li je zaista do te neke bakterije koju sam pokupila na putovanju ili je nešto možda drugo posredi. To su bili neki prvi simptomi, a drugi simptomi su se pojavili posle u bolnici - kazala je devojka.