Turisti iz Srbije koji vole da letuju u Grčkoj u predsezoni aranžmane za odmor mogu naći već od 85 evra, i to za autobuski prevoz i smeštaj deset dana u apartmanima.

Mnoge turističke agencije su krajem minule godine izbacile ponude aranžmana za letnji odmor na omiljenim destinacijama. Iako su pojedina mesta poskupela od pet do čak 12 odsto, putnici i dalje mogu da nađu jeftine ponude za kraj maja i početak juna, kada su i inače cene niže, a ovu mogućnost najčešće koriste penzioneri.

Kurir je istraživao agencijske cenovnike, pa smo pronašli najjeftiniju ponudu već od 85 evra po osobi, i to za deset noći u studiju ili apartmanu, odnosno 11 dana, u Pefkohoriju sa autobuskim prevozom. U ponudi se ističe da boravišna taksa od dva evra po danu u smeštaju nije uključena u cenu, kao i da je gost plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta.

Među jeftinijim aranžmanima uoči sezone je i odmor na ostrvu Evija početkom juna, za koji treba iskeširati od 109 do 125 evra po osobi, a u cenu ulazi smeštaj, autobuski prevoz i prevoz trajektom na relaciji Glifa-Agiokampos-Glifa. Odmor takođe traje deset noći, odnosno 11 dana.

Među omiljenim kupalištima naših građana u Grčkoj je zasigurno i Olimpijska regija, koja u predsezoni spada u jeftinije i primamljivije destinacije. Turisti koji bi da letuju tamo krajem maja deset noći, to mogu da plate od 95 do 109 evra, u zavisnosti od smeštaja. Deset evra jeftiniji, odnosno od 89 do 99 evra, jesu i letnji aranžmani za Paraliju koji podrazumevaju noćenje i autobuski prevoz.