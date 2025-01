U Srbiji se u jutarnjim časovima u dolinama i kotlinama očekuje magla, ponegde i mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, uz povečanje oblačnosti u drugom delu dana. Jutarnja temperatura od -2 do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni, u maglovitoj Negotinskoj Krajini do 8 stepeni.

- Promene vremena utiču uglavnom na sve nas, a najviše pogađaju hroničare, starije, ali i mlade osobe, zato što kod njih postoji dizbalans hormona. Osim toga, naravno, najviše pogađa skupinu ljudi koje nazivamo meteropatama, a koja je sve veća. To su ljudi koji su preosetljivi na nagle promene vremena. Suočavamo se sa pospanošću, dekocentracijom, napetošću, nervozom, lošim snom, glavoboljama, čak i malaksalošću, a uzrok za to jesu nagle promene vremena, objasnila je dr Biserka Obradović.

Hladno vreme je opasno

- Zimski period i hladni vremenski uslovi su test za kardiovaskularni sistem. Mi smo navikli na neke lake mediteranske temperature, kada je minus i 1 stepen, može organizam osetiti to, naročito ako se radi o hroničnim bolesnicima. Rađena su istraživanja, naročito u Velikoj Britaniji, te su pokazali da 2 odsto infarkta se češće javlja kod pada temperature. Zato treba biti obazriv kada dođe do pada temperature, jer organizam se bori da ostane topao. Tada je potrebno dovoljno kiseonika dostaviti svakom organu i zato se on brani tako što grči krvne sudove, ubrzava srčani rad. Krv postaje gušća, naročito ako ne pijemo dovoljno tečnosti može doći do stvaranja ugrušaka tromba ili izazvati infarkt, objasnila je dr Balević.