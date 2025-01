"Znate kako se u narodu kaže - promena vremena, promena zdravlja, to je poznato. Ovih dana kada imamo povećanu spoljašnju temperaturu, situacija je takva da imamo dva razloga zbog kojih pacijenti dolaze u Urgentni centar. Prvi razlog su viremije, ali viremija kao viremija, grip ili neki drugi oblik virusa nije toliko strašan, ali opterećuje hronične bolesnike, one koji imaju plućne bolesti ili probleme sa kardiovaskularnim bolestima i urušavaju njihovo stanje ", kaže dr Mitrović.

"Drugi razlog je naravno izlazak iz toplog u hladno. Stalno govorimo da bi trebalo usporiti taj izlazak, prilagoditi situaciju, pa tek onda izaći. Zato imamo povećani broj bolesnika, najčešće su to hipertoničari, bolesnici sa povišenim pritiskom, jer im sada i pored terapije pritisak češće varira. I naravno, akutni infarkt miokarda, odnosno srčani udar", upozorava kardiolog.

"Međutim, ono što je tipično za vreme kakvo je sada - ujutru temperatura od dva stepena, preko dana 18, klinička je manifestacija srčane slabosti. Bolesnici koji su već imali srčano oboljenje, nebitno da li je to bio infarkt miokarda ili jednostavno srčana slabost zbog dugog lečenja hipertenzije, dolaze u situaciju da srce ne može da kontroliše tu varijaciju pritiska, dolazi do pojave tečnosti u plućima i oni dolaze kod nas u bolnicu i naravno, moraju da ostanu. To je najčešća populacija ovih dana", kaže doktor.