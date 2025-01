- Plaćali smo dva, tri majstora, a sve ostalo smo na mobu. Meštani se složili, nekada su bili i po 21 dana na crkvi i to je stvarno bilo divota gledati. Mi smo tu crkvu od temelja sve do kupole završili za neverovatnih, tri, tri i po meseca rada i to na mobu, što je jedini primer bio ne samo u Šumadiji, već celoj Srbiji. Divili su nam se ljudi od Bosne do Hrvatske. Muslimani iz Bosne slali su narod, dali nam donaciju koliko su bili oduševljeni - kazao je Milenković