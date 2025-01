Međutim, pravi šok usledio je kada je stanodavka, bez njenog prisustva i znanja, ušla u stan i uzela laptop devojci - kao zalog za račune koje studentkinja nije ni dobila na vreme. To naravno, nije sve. O neprijatnoj situaciji studentkinje pisao je na Reditu njen dečko, koji je i sam priznao da ne zna šta im je činiti.

- Gazdarica izdaje tri stana u toj jednoj zgradi, naravno ugovor nije potpisan ni za jedan od njih. Takođe, dva stana koja se nalaze u prizemlju dele isto brojilo za struju. Vrhunac svega jeste što je ona, dok moja devojka nije bila kod kuće, uzela drugi ključ od tog stana, otvorila ga i uzela njen laptop sa rečima da neće da ga vrati dok ne plati račune za januar (sada je januar i koliko ja znam taj račun neće ni doći do prve polovine februara). Kada se to desilo ona je pozvala policiju, policija je došla i vratila mojoj devojci ono što je njeno sa rečima da nađe drugi stan u kom će da stanuje, nakon čega su otišli... Zanima me da li, ako ja podnesem prijavu, nadležnom organu, inspekciji, mogu da dovedem svoju devojku u problem? - pitao je ostale korisnike mladić.