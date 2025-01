- Moje iskustvo sa porođaja je prava horor priča. Javila sam se u porodilište nekoliko dana pre termina, jer su mi za samo nekoliko sati noge nenormalno natekle. To je, inače, normalno za kraj trudnoće, ali nije normalno da gubite osećaj u nogama i da imate trnce, a ja sam to sve - imala - ispričala je Katarina na Tiktoku gde ima nalog "katherinacutie".

- Prva metoda indukcije je bio neki tampon koji je bio natopljen hormonima i lekovima. Trebalo je da ubrza otvaranje grlića materice. Ja sam to nosila 24 sata, međutim to nije delovalo. Onda sam dobila neku tableticu. Bila sam šest dana na indukciji, a inače je, kako mi je rekla doktorka, rekord 10 dana - navodi.

- Pomislim: "To je to, kreće porođaj". Zovem muža da krene jer treba da prisustvuje porođaju, ali me ujutru prikače na CTG, a CTG ne prikazuje nikakve kontrakcije. I, onda, posle šest dana, odlučila sam da jednostavno prekinem tu indukciju. Međutim, došlo je do toga da mi je pukao vodenjak sa zelenom vodom - navodi ona.