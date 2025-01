Sutra se očekuje postepen pad temperature, ali do kraja nedelje i nadalje u većini mesta temperature u većini mesta biće iznad proseka

Republički hidrometeorološki zavod izdao je vremensku prognozu za noć pred nama, ali i naredne dane.

RHMZ je upozorio jda se u kasnijim večernjim satima i tokom noći u zapadnim, severnim i centralnim predelima Srbije očekuje mestimično kiša, ali i da se u Beogradu, posle izuzetno toplog dana za ovo doba godine, očekuje kiša u kasnijim večernjim satima.

Foto: Printscreen/RHMZ

Sutra se očekuje postepen pad temperature, ali do kraja nedelje i nadalje u većini mesta temperature u većini mesta biće iznad proseka.

U sredu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno i u većini mesta sa sunčanim intervalima, osim na jugu i jugoistoku Srbije gde će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. U drugom delu dana naoblačenje će se sa juga postepeno širiti ka severu uslovljavajući posle podne kišu na jugu, a uveče i tokom noći i na jugozapadu, jugoistoku, istoku i u centralnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 1 do 10 °S, a najviša dnevna od 12 do 17 °S.

Od četvrtka će biti umereno do potpuno oblačno uz postepeni pad temperature. U većini mesta biće suvo, a kiša se u četvrtak očekuje kao ređa pojava uglavnom u prvom delu dana, a u nedelju i ponedeljak u predelima južnije od Save i Dunava, dok će na planinama padati sneg.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme naredenih dana

Petak: Umereno do potpuno oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 11 do 15 stepeni.

Subota: Umereno do potpuno oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 2. do 06. februara)