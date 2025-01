U protekla dva dana došlo je do dva direktna sudara autobusa . Poslednji slučaj dogodio se na Novom Beogradu i u njemu je povređeno najmanje 24 osoba, od kojih je troje u teškom stanju. U medijima se pojavila informacija da je ovaj sudar izazvala ibertura.

Šta je to ibertura i zašto je u 24 sata došlo do dva direktna sudara autobusa? Izvor: Kurir televizija

- Sve vozače javnog gradskoj prevoza sistem mora dovesti na nivo bezbedne vožnje, da voze tako da su putnici apsolutno bezbedni. Među njima ima sjajnih vozača, ali naleti neko ko im svim okalja ime. Voleo bih da sistem bude baš strog, to bi doprinelo bezbednosti, što i jeste cilj.

On je dodao da nivo obuke mora da bude na nivou, a da tu ne sme biti propusta kako bi došlo do neophodnog kvaliteta, pa je i objasnio šta je to ibertura: