- Pokrenuli smo akciju i krenuli od vrata do vrata. Dobili smo od Komunalnog preduzeća kontejnere i kese danas smo čistili kuću i dvorište i imamo još par dana da to sve sredimo. Jedan čovek se javio da mu okreči sobu, sveštenik je obezbedio tri metra drva. Vodili smo ga da ponovo izvadimo ličnu kartu i da vidimo da ga vodimo kod doktora, pa onda da nastavimo dalje. Ono što je trenutno najpotrebnije to je da sakupimo novac kako bi otplatili dug i priključili struju, a potom rešavamo dalje probleme, dobro došli su svi koji žele da nam pomognu“ kaže komšija.