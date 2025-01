Slušaj vest

Ono šta nas sve uvek zanima je kakvo vreme nas očekuje. Posle izuzetno visokih temperatura za ovo doba godine, krajem nedelje očekuje se pogoršanje vremena.

Da li nas i u narednim danima očekuju drastične promene temperatura i vremenskih prilika, i da li ćemo uživati u snežnim padavinama u periodu koji je pred nama, novinarka Kurir televizije Teodora Borozan pitala je meteorologa Slobodana Sovilja.

Vremenska prognoza za februar

- Očekuje nas promena vremena, međutim, ona će biti postepena. U ovom trenutku mi zaista obaramo temperaturne rekorde širom naše zemlje. Juče je u Beogradu izmeren 21 stepen, nikada toplije nije bilo u januaru, a rekordi su postavljeni na još 9 glavnih meteoroloških stanica u Srbiji. Međutim, ova promena vremena koja nam predstoji neće biti nagla. To znači da u svakom danu do kraja sedmice očekujemo za po 2-3 stepena nižu temperaturu. Sutra će biti do 14 stepeni, zatim prekosutra do 10 i za vikend polako ti dnevni maksimumi u većini mesta spustiće se i ispod 10 stepeni. Prolaznu kišu očekujemo večeras i noćas sa juga Srbije. Ovo naoblačenje premeštaće se ka centralnoj Srbiji i zahvatati područja južno od Save i Dunava, ali u ovim ostalim danima do kraja sedmice ne treba očekivati padavine - započeo je Sovilj, a zatim otkrio hoćemo li opet imati pravu zimu.

- Povratak onim pravim zimskim temperaturama možemo očekivati 3. i 4. februara, to je početak naredne sedmice, kada ćemo ponovo u jutarnjim satima imati slabe mrazeve. Dnevne temperature biće u glavnom intervalu tada između 2 do 7 stepeni, što i jesu neke prosečne vrednosti za početak februara meseca. A padavine uglavnom očekujemo u jugozapadnoj i južnoj Srbiji. U nižim predelima dominiraće kiša, u noćnim satima tek ponegde susnežica, dok će u brdskoplaninskim predelima biti novog snega.

Kad je dugoročna prognoza u pitanju, konkretno za mesec februar, Sovilj je rekao:

- Taj sneg u februaru biće zaista karakteristika više planinskih predela i to u vidu nekih povremenih naoblačenja. Mi očekujemo da se pozitivna odstupanja temperature nastave u februaru, znači neka srednja maksimalna temperatura između 7 do 10 stepeni, ali neće biti puno tih naoblačenja i neće biti mnogo padavina tokom meseca. Prognozirano je na mesečnom nivou između 25 i 45 mm padavina, što je u svakom slučaju vrednost koja je ispod proseka. Prema tome, slično kao u januaru i na početku godine, topliji i suvlji februar od proseka, ali ako se prisetimo kako je to izgledalo prošle godine, neće biti baš toliko toplo. Prošle godine imali smo zaista i mnogo požara na otvorenom prostoru. Temperature su u mnogim danima bile između 15 i 20 stepeni. Bio je to najtopliji februar u istoriji merenja, dakle ove godine ne baš toliko toplo, ali u svakom slučaju toplije u odnosu na neke više decenijske normale - nastavio je Sovilj.

Meteorolog je govorio i o novoj praksi koja se tiče slanja SMS za meteorološka upozorenja.

"OBORENO JE 9 TEMPERATURNIH REKORDA U JANUARU, TO SE NE PAMTI" meteorolog Slobodan Sovilj najavio zahlađenje, ali i još jedan prirodni fenomen tokom februara Izvor: Kurir televizija

- U ovom narednom periodu mi ne očekujemo takve ekstremne vremenske događaje koje bi zahtevali pokretanje ovog sistema. On zaista jeste implementiran još u septembru prošle godine, ali prvu situaciju za njegovo pokretanje imali smo od 23. do 25. decembra kada smo imali veliku količinu snega za kratko vreme i tu smo osim problema u saobraćaju imali probleme sa transportom električne energije, sa dalekovodima. Dakle, to su svi oni problemi koji se dešavaju kada napadne 30-40 cm snega za vrlo kratko vreme.

