Branko je u poslednjih šest meseci tri puta bio u bolnici jer mu se stanje pogoršalo, bio je kritično. Sada se muči s vodom u plućima. Na svakih nekoliko dana izbace mu i po nekoliko litara. Kad zaspi, bojim se da se ne uguši, strepim da li će se probuditi. To je traumatično kako za njega, tako i za nas koji ga volimo više od svega!

Branko nije običan čovek. On već 20 godina pomaže našem narodu, posebno na KiM, a široj javnosti je poznat po tome što je tokom pandemije koronavirusa besplatno prevozio zdravstvene radnike na posao, kada je i sam dobio teži oblik kovida.

Branku je, inače, pozlilo 2021, baš kad je u Velikoj Hoči otvarana stomatološka ordinacija čije je nastajanje pomogao. Otkriven mu je rak bubrega. Izvađen mu je levi, ali otkrivene su i metastaze na plućima i slezini. Do sada je imao preko 15 ciklusa hemioterapije.

Međutim, iako otežano diše i hoda i često je malaksao i bez apetita, on i dalje, iz kreveta, organizuje razne humanitarne aktivnosti . Nedavno je tako podeljeno nekoliko hiljada paketića za decu sa KiM, a stalno je aktivan i Brankov fond za stipendiranje, preko kog se daju sredstva deci sa KiM iz različitih kategorija - od socijalno ugroženih porodica, preko talentovanih sportista, do naprednih matematičara, fizičara...

- On prikuplja informacije, organizuje pomoć, zakazuje prevoz... Sve drži u rukama, njemu je to vrlo važno. Da nema toga, ne znam da li bi bio živ, kao da mu to daje snagu da izdrži dalje, da živi... - kaže njegova supruga.