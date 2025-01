"Nama se javljaju hronični bolesnici, to su srčani, plućni i neurološki pacijenti, koji se javljaju zbog povišenog pritiska, nesanice, bolova u zglobovima, kao i zbog kolapsa na ulici, s obzirom na to da su temperature neadekvatne za ovo doba godine. Zbog te temperaturne razlike, između dnevnih i noćnih temperature, dolazi i do varijacija u pritisku, skoka odnosno pada pritiska", navodi dr Maja Knežević.

"Kod niskih temperatura dolazi do skupljanja krvnih sudova u telu i dolazi do skoka pritiska. Takođe na toploti se krvni sudovi šire i dolazi do pada pritiska. Ono što je karakteristično su te visoke temperature kada može doći do kolapsa na ulici. Ono što ljudi treba da urade je da sednu, da legnu. Prvi ko vidi treba da pritekne u pomoć, da donese flašicu vode, da im podignu noge 30 stepeni u odnosu na telo, pozovu nas i mi ćemo u najkraćem mogućem roku stići".