* zabranjeno je vučenje neispravnog vozila, osim ukoliko je razlog za vuču nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu ili moto-putu, kada je vučenje dozvoljeno do prvog isključenja

* nije dozvoljen pristup životinjama, odnosno vođenje životinja, a to podrazumeva i upravljanje zaprežnim vozilom

Podsetimo, u martu prošle godine, auto-put kroz Beograd, od Petlje Bubanj potok do Petlje Beograd, zvanično je postao moto-put, kategorisan kao državni put IM reda - M11.

* od petlje Bežanijska kosa do petlja Tošin Bunar * od petlje Tošin Bunar do petlje Geneks.

* od petlje Geneks do petlje Arena * od petlje Arena do petlje Sava Centar.

* od petlje Autokomanda do petlje Dušanovac * od petlje Dušanovac do petlje Medaković

*petlje na Autokomandi do petlje Hitna Pomoć *od petlje Sava Centar do petlje Arena.

* od petlje Arena do petlje Geneks

* od petlje Geneks do petlje Tošin Bunar

* od petlje Tošin Bunar do petlje Bežanijska kosa.