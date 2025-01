Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ) najavio je od danas postepeno hladnije i umereno do potpuno oblačno vreme uz mogućnost padavina, kiše u prvom delu dana, što će uticati na zdravlje i ponašanje osetljivih na nove vremenske prilike i one kojima je potrebno vreme da se na njih adaptiraju.

Kako najavljuje RHMZ danas počinje postepeno hladnije vreme. Biće umereno do potpuno oblačno sa kratkotrajnom kišom u prvom delu dana. Vetar će biti slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.