Iako je u prvom trenutku bila u šoku i, kako sama kaže, nije bila srećna, jer je mlada i nije to planirala, odlučila je da zadrži bebu.

Kaže da su sve njene drugarice već koristile pilule za kontracepciju, ali ona nije jer se plašila da će joj to poremetiti hormone.

- Početkom godine sam razmišljala da počnem da ih koristim jer sam imala dosta problema sa bubuljicama, verovala sam da će to da mi očisti lice. I, zapravo, u janaru odem kod doktora i pitam ga da mi da recept. On mi je rekao da ako ih već nisam koristila, možda ne bi trebalo ni sad. Mislio je da bih zapravo trebalo da pijem antibiotike za bubuljice. Rekao je da se, ako to ne bude pomoglo, vratim, pa će mi prepisati recept. U međuvremenu odem u Srbiju. Antibiotike sam pila možda prvih nekoliko dana i bukvalno sam zaboravila da postoje - priseća se Iva.