Temperatura pada

- ECMWF srednjoročni model je konačno uskladio svoju prognozu sa našom, zima se vraća na neodređeno vreme. Spajanje sibirskog i azorskog anticiklona počinje. Nadam se i snegu. Već od vikenda temperatura će da pada dalje po malo. Do srede-četvrtka očekujem da padne na 2 do 6 stepeni, što je oko normale – kaže Ristić.

Inače, prosečna temperatura vazduha za januar je, minimalna, -4 do 0 stepeni, maksimalna od 2 do 6 stepeni, a za februar od -2 do 2 stepeni, odnosno, od 4 do 10 stepeni.