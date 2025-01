Predsednik Opštine Inđija Marko Gašić demantovao je danas da on nije dozvolio studentima u blokadi koji idu peške od Beograda do Novog Sada da prenoće u sportskoj hali u Inđiji.

„Pošto se velikom brzinom širi vest kako ja lično nisam dozvolio studentima da prenoće u sportskoj hali, imam potrebu kao porodičan čovek, sa dvoje dece to da demantujem. Kao prvo, hala nije moje vlasništvo da je ja nekome otključavam ili zaključavam. Kao drugo, pre tri dana neko od predstavnika studenata je pozvao direktora sportskog centra na telefon i tom prilikom zatražili su halu, u tom trenutku hala je bila zauzeta ”, napisao je Marko Gašić na Instagramu.

On je naveo da je opštinska administracija pomerila sve aktivnosti koje su bile planirane u hali da bi mogli da je ustupe studentima.

„Studenti su kontaktirani i bili zamoljeni da bilo ko od predstavnika skupa uputi pisani zahtev opštinskoj administraciji jer je to regularna procedura i ne bi bilo nikakvih prepreka da prenoće u hali. Međutim, oni su to odbili i rekli su da ih nikakve formalnosti ne interesuju i da će prespavati na drugom mestu. Lično mene niko od predstavnika studenata nije ni kontaktirao”, napisao je on.